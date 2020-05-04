Студенты смогут получать пособие по безработице
Май 4, 2020 17:57
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Студенты, которые проработали не менее трех месяцев в году, смогут получать пособие по безработице. Соответствующие поправки к Закону о занятости принял Сейм Литвы. Закон вступит в силу после его подписания президентом.
В настоящее время студенты, которые потеряли или добровольно оставили работу, не могут получать пособие по безработице, поскольку в соответствии с Законом о занятости им не предоставляется статус безработного. По словам инициаторов, возможность получения пособий по безработице для студентов особенно актуальна во время кризиса, связанного с коронавирусом.