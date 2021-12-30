Судебная экспертиза нашла плагиат в песне Монеточки

Судебно-музыковедческая экспертиза признала хит певицы Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом песни Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Соответствующее решение принял также Басманный суд Москвы.

— Экспертиза пришла к выводу, что Монеточка скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от всего произведения, — заявил Радио КП адвокат экс-солиста группы «Чай вдвоем» Роман Лалаян.

Ранее Стас Костюшкин обвинил Монеточку в плагиате его песни. Бывший участник группы «Чай вдвоем» подал на певицу в суд, а она отказалась через своего адвоката от предложенного мирового соглашения по иску. Напомним, что песня Монеточки «Мама, я не зигую» вышла в 2016 году. На стриминговые сервисы свой трек певица не загружала.

Источник: InterMedia