Суды Литвы: что такое медиация и для чего она нужна

Тем, кому по каким-либо причинам приходится обращаться в суд, большим подспорьем служит портал e . teismas . lt В разделе «Видеопомощь» есть 6 видео-советов о том, как заполнять и подавать документы, как выбрать медиацию. О том, что такое медиация и зачем она нужна, рассказывает судья Верховного суда Литвы, один из первых медиаторов в нашей стране, Артурас Дрюкас.

– Медиация бывает не одного вида. Есть досудебная медиация и есть судебная медиация. И даже досудебная бывает обязательной, в семейных делах. Если мы хотим расторгнуть брак, то без обязательной досудебной медиации мы не можем попасть в суд. Есть такая процедура. Цель такой процедуры – чтобы люди приложили какие-то усилия для примирения. Поэтому это примирение всегда – в пользу для самих сторон. В пользу их детей, во-первых. Содержание детей, общение детей с одним из родителей, который не живет совместно с детьми, и т.д. Досудебная – это обязательно.

Но мы, судьи, говорим и помогаем обществу, когда речь идет о судебной медиации. Судебная медиация возможна в любых спорах, если в споре возможно мировое соглашение. Это и семейные споры, и коммерческие, и общие – например, о возмещении вреда, о возврате долга.

Обратиться или не обратиться к медиатору – решают, во-первых, стороны. Это добровольная процедура. Бесплатная процедура. Стороны должны согласиться не только о медиации, но и с кандидатурой медиатора. Если они согласились – тогда посредник, медиатор, помогает сторонам дела, которое уже есть в суде, как-то найти компромисс в их споре. Это переговоры, разные техники.

А польза какая? Во-первых, быстрее. Поскольку не надо идти по трем инстанциям, судебным инстанциям, пока будет окончательное решение суда. Дешевле. Намного дешевле, поскольку людям не надо нанимать правовых помощников, адвокатов и т.д. Быстрее, дешевле. И, самое главное, – решение принимают сами стороны. После переговоров, если возможно найти компромисс, они легче будут и исполнять. Добровольно будут исполнять это решение, которое сами и приняли. Если судебное решение – обычно оно исполняется в принудительном порядке. И тогда, конечно, никто не хочет добровольно такие решения исполнять. И опять возникают в исполнительном производстве новые споры. Поэтому медиация как альтернативный способ разрешения споров в суде – очень-очень эффективный способ разрешения уже возникших споров.

Информация подготовлена совместно с Мигле Павлюковичене, специалистом Отдела коммуникации Национальной администрации судов, www.teismai.lt.

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