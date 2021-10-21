Музыкальная новинка

«Сурганова и оркестр» в новом клипе учат выдерживать тишину

Автор Эвелина Никанорова
«Сурганова и оркестр» в новом клипе учат выдерживать тишину
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Группа «Сурганова и оркестр» представила клип на песню «Волчица». Это вторая совместная работа Светланы Сургановой и режиссера Анастасии Лавровой.

В клипе группа играет в библиотеке, герои ролика путешествуют в ретро-трамвае. А в начале и в конце идут религиозно-философские рассуждения певицы, вроде «люди придут на землю, чтобы научиться выдерживать тишину».

«Я сердечно благодарна Светлане за творческий полёт, который мы смогли реализовать, – рассказала режиссёр Анастасия Лаврова. – В этой истории магично всё, начиная с самого её зарождения. Никто не планировал съёмки клипа именно на эту песню».

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