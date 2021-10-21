«Сурганова и оркестр» в новом клипе учат выдерживать тишину

Группа «Сурганова и оркестр» представила клип на песню «Волчица». Это вторая совместная работа Светланы Сургановой и режиссера Анастасии Лавровой.

В клипе группа играет в библиотеке, герои ролика путешествуют в ретро-трамвае. А в начале и в конце идут религиозно-философские рассуждения певицы, вроде «люди придут на землю, чтобы научиться выдерживать тишину».