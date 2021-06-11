Музыкальная новинка

«Сурганова и оркестр» выпустили альбом «Всё будет»

Автор Эвелина Никанорова 14
«Сурганова и оркестр» выпустили альбом «Всё будет»

Группа «Сурганова и оркестр» выпустила первую часть двойного альбома под названием «Всё будет».

Работа над альбомом началась ещё два года назад с музыкальных импровизаций участников коллектива. Со временем для мелодий нашлись и подходящие слова – часть текстов Светлана Сурганова написала сама, некоторые – были созданы на основе стихов петербургских поэтов, в том числе Марины Цветаевой.

«Первый альбом, который не хочется переделать. Он полностью создан силами группы, а потому на сто процентов пропитан её характером и атмосферой», – говорит Светлана Сурганова.

«Всё будет» – это первая часть нового двойного альбома. Отметим, что вторая часть под названием «Завтра» должна выйти осенью.

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