Отдых в Литве

Surink Lietuvą: интересные маршруты для любителей активного отдыха

Автор Анжелика Орлёнок

Мы уже рассказывали об интересном проекте – Surink Lietuvą. Задача его организаторов – побудить людей как можно больше путешествовать по нашей стране. А потом – собрать подробную карту Литвы из красочных магнитиков, привезенных из разных уголков страны.

Surink Lietuvą: интересные маршруты для любителей активного отдыха

Полная карта магнитиков проекта Surink Lietuvą

Карта Surink Lietuvą состоит из 60 паззлов – по числу самоуправлений страны. Собирать их можно по-разному. Кто-то старательно заезжает в каждый уголок Литвы и получает заветный магнитик. Кто-то – кооперируется с друзьями (коллегами, одноклассниками) – и собирает карту сообща. Ну а кто-то покупает магнитики в интернет-магазине проекта. Правда, для того чтобы это сделать, надо получить разрешение на покупку паззла. Оно дается в том случае, если человек с помощью GPS подтвердил, что побывал в том или ином месте.

«Маршрут четырех магнитиков»

Для того чтобы сделать путешествия еще более интересными, команда проекта Surink Lietuvą готовит специальные маршруты. Например, один из недавних – «маршрут четырех магнитиков» – Электренай – Кайшядорис – Приенай – Тракай. Он разработан для тех, кто любит выходные дни проводить активно и с пользой. В него входят парки развлечений, дискогольфа и картинга. Посещение фермы улиток. Знакомство с деревянной синагогой, руинами замка, гравитационным холмом. Ну и, конечно же, на этом маршруте – прекрасные пейзажи, которые открываются с колокольни костела, и огни причала в Электренай.

Surink Lietuvą: интересные маршруты для любителей активного отдыха

«Маршрут четырех магнитиков»

Путешествие в Город солнца

Бывают и более короткие маршруты. Например, в такую погоду, когда солнце не хочет выглядывать из-за туч, можно отправиться в Город солнца, Шяуляй. Такая поездка добавит на карту Литвы всего два магнитика – но это не означает, что путешествие не оставит после себя массу впечатлений. Здесь можно посетить Центр изучения истории и культуры, Комнату центов, Музей шоколада или Куршенайскую кондитерскую, где готовят знаменитые сладкие рулеты, Музей кошек или конюшню, знаменитую Гору крестов и еще многое другое.

Surink Lietuvą: интересные маршруты для любителей активного отдыха

«Маршрут двух магнитиков» – Шяуляй и Шяуляйский район

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