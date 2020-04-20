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По новым правилам свадьба во время карантина должна проходить довольно скромно. В церемонии могут участвовать только 5 человек, и все должны быть в масках. Но не всех молодожёнов это устраивает. Многие пары откладывают свадьбу на период после карантина.

В первую неделю карантина у столичного ЗАГСа работа шла своим чередом. В здание запускали лишь одну пару, остальным молодожёнам приходилось ждать на улице, пока не уйдут первые. Ждать у здания ЗАГСа приходилось и родственникам новобрачных.

По карантинным правилам Минздрава, молодожёны могут прийти в ЗАГС вместе с сопровождающими — всего пять человек: молодые и два свидетеля (и, если надо, — еще переводчик или фотограф). Молодожёны, которые приезжают во Дворец бракосочетаний во время карантина, должны придерживаться и других требований безопасности: не только приезжать вчетвером, но и носить защитные маски, защитные перчатки, а также придерживаться безопасного расстояния.

Продлившийся карантин поменял планы многих пар. Около половины молодожёнов переносят свои свадьбы на середину лета или начало осени.

Заведующая отделом гражданской метрикации при столичном самоуправлении Йоланта Кузмиене рассказала:

“Лето всегда было сезоном свадеб, но теперь из-за карантина мы ожидаем, что лето станет самым “горячим сезоном” за всю историю”.

По словам Кузмиене, обычно с середины марта по пятницам и субботам расписывались по 15-20 пар, однако карантин повлиял на их решительность. Теперь расписываются примерно 10 пар в день.

Работники ЗАГСа за несколько дней до регистрации брака связываются с молодожёнами и напоминают о мерах безопасности.

Во время церемонии работники также придерживаются установленных требований: работают в масках и защитных щитках, надевают перчатки, придерживаются безопасного расстояния, а помещения отдела гражданской метрикации дезинфицируются.

А вот выездные церемонии (это когда молодые хотят зарегистрировать брак где-то в парке или в другом живописном месте) сейчас не проводятся. Про регистрацию свадеб на “удалёнке”, т.е. по интернету, при помощи какого-нибудь видеочата — речь тоже не идёт. Для этого пришлось бы менять не один литовский закон.

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига также на вопрос журналистов о том, стоит ли отзывать запланированные на лето свадьбы, ответил, что пока не рекомендует это делать, но предупреждает: они могут не состояться.

Литовская Епископская конференция также выступила с рекомендацией отложить запланированные церемонии бракосочетаний и крещение детей. Ведь как там пелось у Бориса Гребенщикова? “Некоторые женятся, а некоторые так…”