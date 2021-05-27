Свекровь попросила беременную невестку не рожать

Беременная женщина рассказала на сайте Mumsnet, что свекровь попросила ее отложить рождение ребенка до окончания ремонта. Об этом сообщает издание The Mirror.

Невестка поинтересовалась у других посетителей сайта, можно ли ей проигнорировать эту необычную просьбу. Многие из них сочли, что это было бы разумно.

«У меня роды через две недели. Только что разговаривала со всхлипывающей свекровью, которая умоляла меня не рожать до 15 июня, когда они окончат ремонт у себя дома и расставят мебель», — сказала она.

Свекровь пояснила свою просьбу тем, что не хочет пропускать ни единого мгновения после рождения ребенка. Однако она не сможет приехать до того, как работы по дому не завершится.

После последнего УЗИ автор поста сообщила свекрови, что ребенок уже очень крупный, в связи с чем ей хотелось бы по возможности ускорить роды, но та проигнорировала эту информацию.

Один из посетителей сайта заявил: «Как вообще кто-то может гарантировать что-то подобное? Несчастная женщина! Вам приходится иметь дело с иррациональным поведением свекрови. Надеюсь, ваш муж вас поддерживает».

«Она считает, что у вас там застежка-молния? Она безумна — поручите мужу общаться с ней», — отметил другой комментатор.

В итоге, позже женщина уточнила, что решила проигнорировать просьбу свекрови.

«Она заставила меня сомневаться в моей адекватности», — сказала беременная.

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