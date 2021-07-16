Музыкальная новинка

Светлана Лобода выпустила новый сингл «Алло»

Автор Эвелина Никанорова 1
Светлана Лобода выпустила новый сингл «Алло»

Светлана Лобода выпустила новую песню и клип «Allo».

Трек «Allo» записан в привычном для Лободы исполнении музыки поп. В тексте песни говорится о тяжелых отношениях девушки с мужчиной. Она продолжает его любить, но не может быть с ним вместе.

«Мы закончили съёмки в 8 утра… А в 9-30 я была уже в полёте, потому что меня ждал ты, на концерте. Глаза уставшие, а тело ватное. Нет сил на улыбку…. Ведь я танцевала всю ночь! И ты будешь танцевать этим летом под мой новый трек», – описывает Светлана свои ожидания от нового трека.

Отметим, что режиссером клипа выступил Алан Бадоев.

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