Светлана Лобода выпустила новый сингл «Алло»

Светлана Лобода выпустила новую песню и клип «Allo».
Трек «Allo» записан в привычном для Лободы исполнении музыки поп. В тексте песни говорится о тяжелых отношениях девушки с мужчиной. Она продолжает его любить, но не может быть с ним вместе.
«Мы закончили съёмки в 8 утра… А в 9-30 я была уже в полёте, потому что меня ждал ты, на концерте. Глаза уставшие, а тело ватное. Нет сил на улыбку…. Ведь я танцевала всю ночь! И ты будешь танцевать этим летом под мой новый трек», – описывает Светлана свои ожидания от нового трека.
Отметим, что режиссером клипа выступил Алан Бадоев.
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