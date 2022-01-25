Светлана Сурганова познакомит с миром поэзии в TikTok

«Сурганова и оркестр» открыли аккаунт на платформе для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok.

В cоцсети лидер группы Светлана Сурганова познакомит аудиторию платформы с миром поэзии. Солистка расскажет об истории создания великих стихотворений и их авторах.

1 февраля в своем аккаунте Светлана проведёт прямой эфир, во время которого прочитает любимые стихотворения, исполнит свои хиты в акустике и ответит на вопросы поклонников. Певица не просто прочитает произведения великих классиков – каждое стихотворение будет сопровождать небольшая история. Сурганова расскажет в каких обстоятельствах стихи были написаны, о чём рассказывают и кому их посвятили.

– Поэзия — это высшая форма человеческого языка, в этом я полностью солидарна с Бродским, – говорит Сурганова. – Я помогу нащупать эмоции и чувства, которые вложены в произведение, и сделаю это максимально бережно — чтобы сохранить тонкую, но очень важную связь между читателем и автором. И очень рада, что благодаря TikTok мы сможем стать еще немного ближе с поклонниками творчества нашей группы и с любителями поэзии. Мы рады стать частью этого невероятного, творческого сообщества. Присоединяйтесь — будет интересно!

Источник: InterMedia