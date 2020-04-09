Священнослужители призывают встретить Пасху дома

Конференция епископов Литвы призывает встретить праздник Пасхи совместными молитвами по радио, ТВ и интернету.

Архиепископ Литвы Гинтарас Грушас сказал, что конференция получила указания из Ватикана о том, как в связи с распространением коронавируса встретить приближающуюся Пасху.

«Эти изменения – как отсутствие публичных служб, литургий, это акт любви к ближнему. Любви к ближнему потому, чтобы защитить всех, особенно тех, кто в особой зоне риска, с тем, чтобы они не болели», – сказал архиепископ.

Он добавил, что священники до сих пор принимают просьбы о богослужении, однако приходить для этого в храм не нужно – это можно сделать и по электронной почте. Пожертвования в поддержку как службы, так и священников тоже можно делать электронным способом.