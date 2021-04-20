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T-Fest поздравил Басту с 41-летием синглом «Время догонит нас»

Автор Эвелина Никанорова 32
T-Fest поздравил Басту с 41-летием синглом «Время догонит нас»

T-Fest переосмыслил лиричную композицию Басты «Время догонит нас» в качестве подарка на 41-летие.

Подписант ТО «Газгольдер» воспользовался песней ментора, чтобы поразмышлять о сохранении собственного облика перед зеркалом. Кирилл признаётся, что с течением времени и в силу разных жизненных обстоятельств сложно не потерять связь с настоящим “Я”. Получился трогательный презент на день рождения.

«С днём рождения, брат! Люблю тебя!» ― написал T-Fest, отметив Басту в Instagram-посте.

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