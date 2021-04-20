T-Fest поздравил Басту с 41-летием синглом «Время догонит нас»

T-Fest переосмыслил лиричную композицию Басты «Время догонит нас» в качестве подарка на 41-летие.

Подписант ТО «Газгольдер» воспользовался песней ментора, чтобы поразмышлять о сохранении собственного облика перед зеркалом. Кирилл признаётся, что с течением времени и в силу разных жизненных обстоятельств сложно не потерять связь с настоящим “Я”. Получился трогательный презент на день рождения.