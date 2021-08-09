Что почитать с детьми Это интересно

Такие разные книжные кошки. Три книги о любимых питомцах

Автор Анжелика Орлёнок 3
Такие разные книжные кошки. Три книги о любимых питомцах

Коты и кошки, наверное, – самые популярные персонажи детских книг: пушистые и свободные, беззащитные и смелые – в литературе мы найдем самые разные характеры. Неизменно они вызывают восторг, умиление и живейший интерес не только у детей, но и у взрослых.

8 августа 2002 года учредили Международный день кошек. В честь этого дня мы решили выбрать три книги об очень разных представителях кошачьего рода. Здесь и пугливый котёнок, и взрослая забывчивая кошка, и рыжий кот-герой. 

Конами Канато. Милый дом Чи. (Азбука, 2019) 3+

Невероятно милый пушистик, котёнок Чи покоряет сердца читателей по всему миру с 2004 года. Японскую мангу читают и рассматривают не только дети, но и взрослые любители кошек. На русский язык переведены семь книжечек о полосатой милашке, по манге снят аниме-сериал.

Такие разные книжные кошки. Три книги о любимых питомцах

Джудит Керр. Мяули. Истории из жизни удивительной кошки (Мелик-Пашаев, 2018) 3+

Первая история о Мяули вышла еще в 1970 году, с тех пор приключения любопытной, рассеянной кошки из обычной английской семьи стали классикой детской литературы. Весёлые затруднительные ситуации, в которые попадает Мяули, всегда счастливо разрешаются.

Такие разные книжные кошки. Три книги о любимых питомцах

Анна Старобинец. Страна хороших девочек. Котлантида (Абрикобукс, 2020) 7+

Две повести о подвигах рыжего кота, потомка могущественных древних котлантов. В первой — Багет спасает свою хозяйку из страшноватой Страны хороших девочек, во второй — отправляется на поиски магического цветка, дарующего котам девять жизней.

Такие разные книжные кошки. Три книги о любимых питомцах

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

Больше информации о книгах –  в рубрике “Что почитать с детьми”.

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