Таллинн планирует разрешить ходить в школу

«Самые серьезные последствия пандемии будут отражаться не на экономике, а именно на психическом здоровье людей», – считает премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Как уже сообщалось, экспертный совет при правительстве Литвы внес свои предложения о том, на основании чего можно было бы установить карантинные требования и когда карантин можно было бы смягчить, а также предложение разрешить формы социальной поддержки – общение проживающих поодиночке людей.

«Те, кто интересуется тем, что происходит в других странах уже знают, что Великобритания объявила об ужесточении карантинных правил. Страны, которые уже вроде как выходили из карантина, снова приняли ограничительные меры. Так что ситуация везде остается сложной», – сказала Шимоните.

Говоря о ситуации в Литве и показателях новых заражений, она отметила, что из-за череды праздников сложно оценить реальную ситуацию. Кроме того, как известно, в выходные и праздничные дни в стране проводится меньше тестов на COVID-19.

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Если в четверг правительство Эстонии не примет иного решения, то Таллинн планирует разрешить со следующей недели ходить в школу ученикам младших и выпускных классов.

Остальные ученики Таллиннских школ после каникул будут учиться дистанционно.

Заведующий Таллиннским департаментом образования Андрес Паюла настроен оптимистично: «Исходя из предварительной информации мы знаем, что начальные классы точно продолжат учебу в школе, а также старшие классы, если не будет отдельных дополнительных ограничений. Если решением правительства детям позволят вернуться в школы, то у нас нет никаких причин устанавливать другие правила. Таллинн всегда придерживался точки зрения, что ученики начальных классов должны ходить в школу».

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Один из самых больших борделей Европы – кельнский «Паша» (Pascha) – заявил о банкротстве из-за пандемии. Об этом пишет Deutsche Welle.

Дамы, занимавшиеся проституцией в «Паше», работали самостоятельно, то есть официально снимали номера, платили налоги и так далее. Непосредственно в штате борделя насчитывалось около шестидесяти человек – охранников, барменов, массажистов, парикмахеров, слесарей, поваров, уборщиц. Весь этот обслуживающий персонал сейчас остался без работы – сотрудники уволены в рамках начатой в конце декабря процедуры банкротства.