Covid-19 Новости

Таллинн планирует разрешить ходить в школу

Автор RUSRADIO LT 32
Таллинн планирует разрешить ходить в школу
«Самые серьезные последствия пандемии будут отражаться не на экономике, а именно на психическом здоровье людей», – считает премьер Литвы Ингрида Шимоните.
Как уже сообщалось, экспертный совет при правительстве Литвы внес свои предложения о том, на основании чего можно было бы установить карантинные требования и когда карантин можно было бы смягчить, а также предложение разрешить формы социальной поддержки – общение проживающих поодиночке людей.
«Те, кто интересуется тем, что происходит в других странах уже знают, что Великобритания объявила об ужесточении карантинных правил. Страны, которые уже вроде как выходили из карантина, снова приняли ограничительные меры. Так что ситуация везде остается сложной», – сказала Шимоните.
Говоря о ситуации в Литве и показателях новых заражений, она отметила, что из-за череды праздников сложно оценить реальную ситуацию. Кроме того, как известно, в выходные и праздничные дни в стране проводится меньше тестов на COVID-19.

***

Если в четверг правительство Эстонии не примет иного решения, то Таллинн планирует разрешить со следующей недели ходить в школу ученикам младших и выпускных классов.Остальные ученики Таллиннских школ после каникул будут учиться дистанционно.
Заведующий Таллиннским департаментом образования Андрес Паюла настроен оптимистично: «Исходя из предварительной информации мы знаем, что начальные классы точно продолжат учебу в школе, а также старшие классы, если не будет отдельных дополнительных ограничений. Если решением правительства детям позволят вернуться в школы, то у нас нет никаких причин устанавливать другие правила. Таллинн всегда придерживался точки зрения, что ученики начальных классов должны ходить в школу».

***

Один из самых больших борделей Европы – кельнский «Паша» (Pascha) – заявил о банкротстве из-за пандемии. Об этом пишет Deutsche Welle.Дамы, занимавшиеся проституцией в «Паше», работали самостоятельно, то есть официально снимали номера, платили налоги и так далее. Непосредственно в штате борделя насчитывалось около шестидесяти человек – охранников, барменов, массажистов, парикмахеров, слесарей, поваров, уборщиц. Весь этот обслуживающий персонал сейчас остался без работы – сотрудники уволены в рамках начатой в конце декабря процедуры банкротства. 

Больше новостей

Метки:

Актуальные новости

Сатира на 2020-ый и история английских ругательств

Сатира на 2020-ый и история английских ругательств

Автор RUSRADIO LT
В Великобритании мужчина напился и сменил имя на Селин Дион

В Великобритании мужчина напился и сменил имя на Селин Дион

Автор RUSRADIO LT

Maruv и Даня Милохин перепели «Есть только миг»

Автор Эвелина Никанорова

Минздрав опубликовал изменения, которые вступают в силу с сегодняшнего дня

Автор RUSRADIO LT

Как встретить ангелов здоровья, радости и любви

Автор RUSRADIO LT
С января вступит в силу право иностранцам получать статус так называемого электронного резидента

С января вступит в силу право иностранцам получать статус так называемого электронного резидента

Автор RUSRADIO LT
Фогель выпускает сингл «Привычка»

Фогель выпускает сингл «Привычка»

Автор RUSRADIO LT

Сингл «MAGRITT» от Сюзанны

Автор Эвелина Никанорова
Плазма крови переболевших COVID-19 - для лечения тяжелых больных

Плазма крови переболевших COVID-19 – для лечения тяжелых больных

Автор RUSRADIO LT