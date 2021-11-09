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Тароматы в библиотеке, перемены в Каунасе и ледовая арена

Автор Анжелика Орлёнок
Тароматы в библиотеке, перемены в Каунасе и ледовая арена
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Столичная Центральная библиотека откроет книжные тароматы. В Каунасе реконструировали привокзальный базар. А в столице обещают построить уличную ледовую арену. Об этих и других новостях читайте ниже.

Из-за болезни президент Финляндии отложил визит в Литву.

ЮНЕСКО присвоило Вильнюсу статус литературного города.

11 ноября Центральная библиотека Вильнюса представит новую услугу – одиннадцать книжных тароматов. Заказав книгу онлайн, жители смогут забрать ее в таромате в любое время суток.

Опрос показал, что более половины жителей страны (56%) в этом году сталкивались с мошенниками.

Сегодня – последний день, когда люди старше 75 лет успевают сделать первую прививку вакциной Pfizer, чтобы в декабре получить 100 евро.

У столичного Белого моста появится уличная ледовая арена.

Перемены в Каунасе: привокзальный базар преобразился. Приведен в порядок внешний вид.

В Каунасской больнице родился тысячный младенец 2021-го года. Мальчика назвали Йонас.

Из Паланги в Киев: Wizz Air откроет регулярное авиасообщение между Литвой и столицей Украины.

Сегодня – последний день, чтобы заменить летние покрышки на зимние. С 10 ноября нарушителям грозят штрафы.

В следующем году банк SEB повысит плату за базовые услуги.

Жальгирис на своей арене програл принципиальный матч своему вечному сопернику «Вильнюсскому Ритасу» со счётом 75:84.

9 марта 2022 года в каунасской арене Žalgirio состоится концерт Стинга.

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