Тароматы в библиотеке, перемены в Каунасе и ледовая арена

Столичная Центральная библиотека откроет книжные тароматы. В Каунасе реконструировали привокзальный базар. А в столице обещают построить уличную ледовую арену. Об этих и других новостях читайте ниже.
Из-за болезни президент Финляндии отложил визит в Литву.
ЮНЕСКО присвоило Вильнюсу статус литературного города.
11 ноября Центральная библиотека Вильнюса представит новую услугу – одиннадцать книжных тароматов. Заказав книгу онлайн, жители смогут забрать ее в таромате в любое время суток.
Опрос показал, что более половины жителей страны (56%) в этом году сталкивались с мошенниками.
Сегодня – последний день, когда люди старше 75 лет успевают сделать первую прививку вакциной Pfizer, чтобы в декабре получить 100 евро.
У столичного Белого моста появится уличная ледовая арена.
Перемены в Каунасе: привокзальный базар преобразился. Приведен в порядок внешний вид.
В Каунасской больнице родился тысячный младенец 2021-го года. Мальчика назвали Йонас.
Из Паланги в Киев: Wizz Air откроет регулярное авиасообщение между Литвой и столицей Украины.
Сегодня – последний день, чтобы заменить летние покрышки на зимние. С 10 ноября нарушителям грозят штрафы.
В следующем году банк SEB повысит плату за базовые услуги.
Жальгирис на своей арене програл принципиальный матч своему вечному сопернику «Вильнюсскому Ритасу» со счётом 75:84.
9 марта 2022 года в каунасской арене Žalgirio состоится концерт Стинга.