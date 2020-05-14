Listen to «Тех, кто не испытывает симптомов болезни, просят воздержаться от звонков на линию 1808» on Spreaker.

Количество жителей, желающих сдать тест на коронавирус, — рекордное. На горячую линию 1808 в последнее время поступает по 16-18 тысяч звонков в день. Это мешает дозвониться лицам, возможно, испытывающим симптомы заболевания.

Большинство желающих сдать анализы на COVID-19 в превентивных целях — это продавцы магазинов, фармацевты, социальные работники и персонал детских садов.

Лаборатории в последнее время проверяют по 7-8 тысяч тестов, однако их возможности ограничены. Поэтому лиц, которые не испытывают симптомов заболевания и не нуждаются в срочной проверке состояния здоровья, просят воздержаться от звонков по Горячей линии.