Тех, у кого нет «паспорта возможностей», ожидают ограничения

Кабинет министров на сегодняшнем заседании рассмотрел введение коронавирусных ограничений. Предложенный проект правительство решило подтвердить в целом. Предположительно дата вступления изменений в силу – 13 сентября. Однако окончательное решение п равительство собирается принять в начале следующей недели.

Таким образом, скорее всего, с середины сентября люди, не имеющие «паспорта возможностей», будут жить в режиме карантина. Для них станут недоступны большие магазины, некоторые мероприятия, кафе и салоны красоты. Кроме того, без «паспорта возможностей», скорее всего, нельзя будет пользоваться некоторыми видами транспорта. На данный момент предлагается, что не имеющие «паспорта возможностей» жители страны смогут делать покупки только в небольших магазинах с отдельным входом.

Список ограничений планируется корректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации. Предварительно предусматривается, что ограничения, которые вступят в силу в середине сентября, будут распространяться на невакцинированных, непереболевших ковидом или не имеющих отрицательного теста людей. Введение ограничений, кроме того, зависит от занятости ковид-коек в больницах страны.