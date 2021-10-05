Бизнес

Технологии. Создан фильтр, останавливающий ковид

Автор Анжелика Орлёнок
Технологии. Создан фильтр, останавливающий ковид
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Литовские предприниматели создали фильтр для кондиционеров, который препятствует распространению коронавируса. Производитель автомобильных фильтров, действующий в районе Ширвинтай, утверждает, что такого устройства в Европе еще не было.

По данным поратала vz.lt, исследования подтверждают, что такой фильтр имеет антивирусное воздействие. Он может снизить распространение через центральные системы кондиционирования воздуха не только коронавируса, но и гриппа, и прочих похожих инфекций.

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На рынок выходит новая операционная система компании Microsoft Windows 11.  Отныне ее уже могут внедрить пользователи, имеющие девайсы, сопоставимые с системой. Постепенно бесплатные обновления будут предложены все более широкому кругу пользователей. Технические требования для Windows 11 довольно скромные. Однако претендовать на автоматическое обновление смогут лишь те пользователи, которые обновляли свои компьютеры в последние 2-3 года. Операционная система Windows остается одним из основных продуктов компании Microsoft, который генерирует до пятой части всех ее доходов.

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Между тем вчера человечество семь часов было вынуждено жить без социальных сетей. На такое время из-за технических неполадок во всем мире зависли платформы Instagram, WhatsApp и прочих продуктов Facebook. Как заявили эксперты, проблемы были связаны с «конфигурационными изменениями в магистральных маршрутизаторах». По данным Forbes, за то время, пока компания устраняла поломки, стоимость акций компаний Марка Цукерберга упала почти на 5 процентов. Другими словами, он потерял почти 6 млрд долларов.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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