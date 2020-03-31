Listen to «НОВОСТИ САМОУПРАВЛЕНИЙ — Вильнюс, технология, помогающая отслеживать граждан, находящихся в самоизоляции» on Spreaker.



Карантин на территории всей Литвы был введён 16 марта, однако, к глубокому сожалению, не все граждане нашей страны правильно поняли, что это такое и для чего это нужно. Нередко приходится слышать о нарушениях карантинного режима и самоизоляции. Столичное самоуправление решило прибегнуть к помощи современных технологий, чтобы можно было контролировать вильнюсских жителей, находящихся в самоизоляции, а также тех, кто игнорирует правила карантина и собирается в компании. Вашему вниманию комментарий представителя Вильнюсского самоуправления Эгле Радвиле.

«Вильнюс — это первый город, который начал использовать сразу два метода. Первый — для людей, которым обязательна изоляция, и в отношении них действует указание проходить самоизоляцию в конкретном месте. Вильнюс использует координаты человека, с его мобильного телефона. И раз от раза человека просят прислать его био-фотографию с данными. На фотографии мы видим координаты и сравниваем с тем местом, где он должен быть. Также время от времени к нему на проверку приезжают представители общественного порядка и сравнивают — тот ли это человек, в том ли месте, все ли данные совпадают. Второй метод — это дроны. Они патрулируют в городе и наблюдают за скоплением людей. Если они заметили больше трёх человек — они передают информацию прямиком в Центр экстремальных ситуаций. И тогда наши сотрудники общественного порядка реагируют в зависимости от ситуации. Полиция, либо они сами, приезжают и напоминают этим людям, что они должны рассредоточиться и находиться дома. Также дроны в районах, где проживает много пожилых людей, делают информационные сообщения и напоминают, что они находятся в группе риска и просят их оставаться дома. Самоуправление Вильнюса рекомендует оставаться дома и беречь окружающих. Все другие рекомендации — на сайте karantinas.lt.»