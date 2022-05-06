Тейлор Свифт перезаписала «This Love» для сериала

Тейлор Свифт представила новую версию своей песни «This Love» из альбома 2014 года «1989». Ранее фрагмент композиции прозвучал в трейлере сериала «The Summer I Turned Pretty», премьера которого состоится на Amazon Prime Video 17 июня.

Это подростковая мелодрама, главные роли в которой сыграли Лола Тунг, Гэвин Касаленьо, Кристофер Брини, Рейчел Блэнчард, Том Эверетт Скотт, Джеки Чун и др.

«This Love» стал вторым перезаписанным треком из альбома «1989»: в ноябре 2021 года Свифт выпустила «Wildest Dream (Taylor’s Version)». Вероятно, в ближайшем будущем она планирует издать обновленный альбом целиком, но дату релиза пока не объявляла.

Источник: InterMedia