Звёзды

Тейлор Свифт стала доктором изящных искусств

Автор Эвелина Никанорова

Тейлор Свифт получила почетную докторскую степень в области изящных искусств Нью-Йоркского университета.

Тейлор Свифт стала доктором изящных искусств

Вручение диплома состоялась 18 мая 2022 года в рамках выпускного на Yankee Stadium.

– Я на 90% уверена, что я здесь потому, что у меня есть песня под названием «22», – пошутила 32-летняя певица, одетая в форменную мантию и шапочку учебного заведения, в своей благодарственной речи.

Тейлор также поздравила всех выпускников и пожелала им успехов в жизни. Сама Свифт не училась в колледже, так как уже в 14 лет начала профессиональную музыкальную карьеру.

Источник: InterMedia

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