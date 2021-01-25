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Телефон Центра экстренной помощи – 112

Автор RUSRADIO LT 25

Центр экстренной помощи продолжает перенимать управление короткими номерами телефонов экстренной помощи 03, 103 и 033.

Поэтому с 26 января звонки на короткие номера 03, 103 и 033 из Акмяне, Йонишкес, Кельме, Пакруойиса, Радвилишкес, и Шяуляй будут направляться в Клайпедский филиал Центра общей помощи.

Напоминаем, что согласно графику, утвержденному министром здравоохранения, Центр общей помощи должен перенять звонки на короткие номера по всей Литве отдельными этапами до 31 марта 2021 г.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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