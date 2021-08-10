Телефон за рулём. Насколько это опасно?

День у современного человека чаще всего начинается и заканчивается с телефоном в руке. Звонки, электронная почта, социальные сети, приложения и многое другое сопровождает с утра до вечера. К сожалению, многие используют телефон и за рулём. И эти многие не задумываются, насколько это опасно. Согласно статистике, только в этом году общая сумма штрафов за использование телефона за рулём превысила 320 тыс. евро.

По словам руководителя Литовской дорожной полиции Витаутаса Грашиса, использование телефона за рулём всё ещё остаётся актуальной проблемой. За первое полугодие установлено более 24 тыс. таких нарушений. Только на столицу приходится более 5 тыс. случаев.

Очень часто водители умудряются не только вести разговоры или писать СМС. У кого-то получается читать новости, листать социальные сети или даже поиграть в игры. По причине этого водители не концентрируют своё внимание на дороге, а это запрещают Правила дорожного движения.

По словам специалистов, всё это может очень дорого стоить. Дорога – это, как правило, место повышенной опасности. Водитель должен реагировать не только на действия других водителей, но и на пешеходов, велосипедистов и множество других факторов. Поэтому любая побочная деятельность за рулём значительно усложняет возможности это сделать. Сколько бы сегодня ни говорили о т.н. “мультитаскинге”, дорога – это точно не самое удачное для этого место.

В современных смартфонах большое множество функций. Многие из них безусловно полезны. Например, навигация. Но даже этой функцией водители умудряются пользоваться, нарушая Правила дорожного движения. Безопаснее всего установить телефон на специальный держатель. Однако многие пользуются навигацией, не выпуская телефон из рук. В таком случае лучше отдать телефон пассажиру, который и позаботится о правильном маршруте.

Напомним, что за нарушение этого правила водителю грозит штраф от 60 до 90 евро. При этом его могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев. Между тем, специалисты утверждают, что не боязнь штрафа, а забота о себе и других участниках дорожного движения должна быть причиной ответственного вождения.

Тормозной путь автомобиля, движущегося со скоростью 60 км/ч, составляет до 40 метров при благоприятных погодных условиях. Отвлекаясь на телефон всего лишь на одну секунду тормозной путь может увеличиться в 3 раза. Подумайте об этом…

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