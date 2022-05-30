Телеканал Laisvės TV за 3 дня собрал 5 млн евро на покупку беспилотника Bayraktar

Телеканал Laisvės TV за три с небольшим дня собрал 5 млн евро на покупку беспилотника Bayraktar, который будет отправлен на Украину.

Инициатор акции журналист Андрюс Тапинас поблагодарил всех, кто принял участие в акции и заявил, что деньги будут переведены на счёт Министерства обороны Литвы, представители которой отправятся в Турцию, чтобы начать переговоры о покупке.

В свою очередь, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что деньги собранные каналом Laisvės TV на покупку беспилотника, будут пущены в дело как можно скорее.

По его словам, необходимо заключить договор с каналом, после чего последует много бумажной волокиты.