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Телеканал «Россия 1» обошел Первый канал

Автор Эвелина Никанорова 19
Телеканал «Россия 1» обошел Первый канал

Телеканал «Россия 1» по итогам января-ноября 2020 года стал лидером среди других каналов по уровню среднесуточной доли аудитории.

Телеканал стал самым популярным как в крупных городах России, так и по всей стране. Доля «России 1» среди всех зрителей старше 4 лет составила 11,7% по всей стране и 12,5% в крупных городах. А вот у Первого канала — 10,1% по всей стране и 10,6% в крупных городах.

В итоге, телеканал «Россия 1» обошел Первый канал по рейтингу уже в пятый раз. Впервые телеканал стал лидером вещания в 2016 году. С тех пор «Россия 1» ни разу не опускалася на второе место.

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