Телепузики привились от коронавируса

В борьбе с пандемией коронавируса все средства хороши. Наверное, так подумали создатели детского шоу «Телепузики» и опубликовали твит, из которого следует, что все четыре главных героя — Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По — получили прививки. А теперь хвастаются своими сертификатами о вакцинации.

We’re all vaxxed! Just in time for a Tubby hot summer ☀️ Who's ready to come out & play pic.twitter.com/AtXTExaCMs — Teletubbies (@TeletubbiesHQ) July 7, 2021

Отметим, что на момент написания заметки твит собрал более 280 тысяч лайков и почти 90 тысяч ретвитов — при том, что на аккаунт подписаны всего 32 тысячи человек.

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