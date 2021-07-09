Новости Паутина

Телепузики привились от коронавируса

Автор Эвелина Никанорова 22
Телепузики привились от коронавируса

В борьбе с пандемией коронавируса все средства хороши. Наверное, так подумали создатели детского шоу «Телепузики» и опубликовали твит, из которого следует, что все четыре главных героя — Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По — получили прививки. А теперь хвастаются своими сертификатами о вакцинации.

Отметим, что на момент написания заметки твит собрал более 280 тысяч лайков и почти 90 тысяч ретвитов — при том, что на аккаунт подписаны всего 32 тысячи человек.

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