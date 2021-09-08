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Телевселенная «Звездный путь» отмечает свой день рождения

Автор Эвелина Никанорова
Телевселенная «Звездный путь» отмечает свой день рождения

8 сентября отмечает свой день рождения легендарная телевселенная «Звездный путь» или Star Trek (Стартрек). Выйдя на экраны в 60-е годы уже с самых первых эпизодов телешоу закрепило за собой звание культового и повлияло не на одно поколение любителей поп-культуры. В честь 55-летия Вселенной RUSRADIO.LТ подготовило 8 интересных фактов.

  1. «Звездный путь» состоит из шести сериалов: Оригинальный сериал, Анимированный сериал, Следующее поколение, Глубокий космос 9, Вояджер и Энтерпрайз, всего они состоят из 726 эпизодов.
  2. В Оригинальном сериале цвет униформы определяет роль ее носителя на Энтерпрайзе. Золотая означает, что ее обладатель – член команды. Синий цвет униформы принадлежит ученым, включая врачей. Красная указывает на то, что ее хозяин состоит в службе поддержки. Например: является связным, инженером или охранником.

    Телевселенная «Звездный путь» отмечает свой день рождения

    Униформа в сериале

  3. Вулканский салют — приветственный жест вулканцев — исполнявший роль Спока Леонард Нимой придумал сам, взяв за основу увиденное в детстве в синагоге.

    Телевселенная «Звездный путь» отмечает свой день рождения

    Вулканский салют

  4. 115 389 писем с просьбой сохранить сериал получила компания NBC после того, как заявила о намерении закрыть проект. Просьбы фанатов были учтены, и «Звездный путь» продлили на третий сезон.
  5. Клингонский язык занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый распространенный вымышленный язык на свете. Google поддерживает поиск на клингонском. А вот  в США работает Институт клингонского языка. Кроме того, на клингонский переведен весь Шекспир.

    Телевселенная «Звездный путь» отмечает свой день рождения

    Клингонский алфавит

  6. Знаменитый девиз команды «Энтерпрайза» «Смело идти туда, куда не ступала нога человека» взят из брошюры, выпущенной Научным советом при президенте США в связи с запуском первого советского спутника в 1957 году.
  7. Первоначально Спок задумывался как марсианин. Его кожа должна была быть красного цвета и он должен был поглощать электричество. Но от этого решили отказаться, решив, что более человечный персонаж будет интересней зрителям. Отметим, что это единственный персонаж, участвовавший не только во всех 79 эпизодах сериала «Звёздный путь: Оригинальный сериал», но и в пилотной серии «Клетка».
  8. В 2016 году Paramount и CBS ввели строгие руководящие принципы для фанатов на фан-фильмы. Они включают в себя: не более 30 минут в общей сложности на единую сюжетную линию, максимальный лимит на привлечение средств в $50 000, а также запрет на использование лиц, ранее связанных со «Звёздным путём».

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