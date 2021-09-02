Тем, кто планирует проводить выходные не в столице

Наступающие выходные обещают быть насыщенными. В Вильнюсе пройдут яркие “Дни столицы”. А вот для тех, кто захочет провести выходные не в столице, а в каком-нибудь другом городе нашей страны, могут пригодиться советы агентства по развитию туризма Keliauk Lietuvoje.

Агентство рассказывает о городах, богатых множеством сюрпризов. Неожиданными музеями, необычными экскурсиями, ну и, конечно же, уютными древними улочками.

Город солнца, Шяуляй

Известен и своим Кафедральным собором, и Горой крестов, которая находится в 12 км от города. В одном только небольшом городе можно посетить музеи велосипеда и шоколада, кошек, кино и телефонии, ангела и железных дорог. А на побережье озера Талкшос – побродить по энергетическому лабиринту или поудивляться огромному железному лису – скульптуре длиной около 15 м и высотой более шести. А подготовиться к поездке помогут страницы visitsiauliai.lt.

Город на семи холмах – Тельшяй, столица Жемайтии

Тельшяй полон скульптур и произведений искусства. Здесь можно посетить этнографический музей, музей мотоциклов и другие. А можно – отправиться на прогулку, и задаться целью найти как больше медвежат, которые украшают здешние мосты. Полюбоваться замечательными пейзажами, пройтись познавательными тропами по заповедным местам и курганам этой местности. Подробнее – visit.telsiai.lt.

Можно отправиться в столицу Аукштайтии Паневежис…

Паневежис славится галереей керамических изделий, драматическим и кукольным театрами, старинной узкоколейкой и многими другими интересными объектами.

…или в Кедайняй

Который известен, кстати, не только огурцами, но и богатой историей, культурным наследием католиков и протестантов, евреев и шотландцев.

А можно посетить еще множество замечательных городов и городков нашей страны.