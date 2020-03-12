ТЕМА ДНЯ — коронавирус, информация для родителей

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В связи с тем, что с завтрашнего дня и до конца пасхальных каникул, т.е. до 17 апреля, в Вильнюсе будут закрыты все общеобразовательные учреждения, многие родители забеспокоились о том, что им делать и на кого оставить детей.

По словам представителя Форума родителей Литвы Кястутиса Миколаюнаса, если будет остановлен процесс обучения в школах, то остановятся и другие секторы. В свою очередь, говорить о дистанционном обучении говорить на сегодняшний день ещё рано.

С другой стороны, прошлогодняя забастовка учителей показала, что можно потерять и месяц, но это не трагедия. Между тем, согласно закону, детей до 6 лет и детей с ограниченными возможностями оставлять одних без присмотра нельзя.

С завтрашнего дня, когда общеобразовательный процесс в школах будет остановлен, у родителей есть несколько вариантов развития событий: один из родителей может просить у работодателя о возможности работать дистанционно.

Если работодатель не докажет, что дистанционная работа потребует большого количества средств, он будет обязан удовлетворить просьбу работника.

Родители также могут взять ежегодный оплачиваемый или не оплачиваемый отпуск. Помимо этого один из вариантов — оставить детей под присмотром бабушек-дедушек, старших братьев или сестёр и т.п.

В настоящий момент Правительство Литвы проводит экстренное совещание, во время которого будет окончательно решено, какие ограничения будут приняты в самое ближайшее время. Следите за нашими новостями и информационными выпусками.