Listen to «ТЕМА ДНЯ — основная информация о коронавирусе и карантине в Литве» on Spreaker.



К сожалению, информация о коронавирусе пока не утихает, а всё ещё пополняется новыми подробностями. Информационная служба RUSRADIO LT собрала все данные, о которых важно знать в настоящий момент.

Новость, которая касается всех родителей. До 27 марта объявлен карантин во всех учебных заведениях страны — начиная с детских садов и заканчивая университетами. Эти две недели будут засчитаны как каникулы. А по их завершении, если этого времени окажется недостаточно, будет принято решение о дистанционном обучении. Кроме того, самоуправлениям дано указание продумать, каким образом будет осуществляться бесплатное питание детей из малообеспеченных семей. Работодателям рекомендуется на этот период позволить родителям работать удаленно. Если такой возможности нет, справки о временной нетрудоспособности родители смогут получить в таком же порядке, как после контакта с инфицированным человеком. В том случае, если у родителей нет возможности присматривать за детьми дома, им надо обратиться в самоуправление или отдел соцобеспечения — в порядке исключения муниципалитеты должны организовать присмотр за такими детьми.

Новость для всех граждан Литвы: до 27 марта запрещено посещение всех культурных, спортивных и аналогичных им учреждений, а также проведение спортивных, культурных и развлекательных мероприятий во всей стране в закрытых помещениях. На открытом же пространстве разрешаются только те мероприятия, в которых принимает участие не более 100 человек и на которых можно гарантировать особые условия безопасности. А именно — мероприятие должно быть предназначено не для лиц из групп риска, расстояние между участниками должно составлять не менее 1 метра, кроме того, должна обеспечиваться соответствующая гигиена, дезинфекция рук и т.д. На две недели останавливается также деятельность дневных центров для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Серьезные изменения коснулись и вопросов перемещения в другие страны и из них. Список таких стран, а также всю более подробную информацию вы сможете найти на странице keliauk.urm.lt. Усилен и контроль за людьми, которые возвращаются в страну. Они должны будут в течение 14 дней оставаться на домашнем карантине. За нарушение требований карантина предусмотрена серьезная ответственность.

Кроме того, из-за угрозы коронавируса в столичном общественном транспорте временно не продаются одноразовые билеты, сам транспорт дезинфицируется несколько раз в день, отменена также работа ночных автобусов в Вильнюсе.

Однако, как и прежде, информационная служба RUSRADIO LT советует не переживать, а быть бдительными и искать плюсы в сложившейся ситуации. Больше бывать на свежем воздухе, проводить время в кругу семьи и не поддаваться панике.