Listen to «ТЕМА ДНЯ — Вильнюс, коронавирус, экстренная ситуация, интервью с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом» on Spreaker.



Представители вильнюсского самоуправления рассказали о мерах предосторожности в связи с опасностью распространения коронавируса. Об этом мы уже рассказывали в наших предыдущих выпусках. Информационная служба RUSRADIO LT также связалась с мэром столицы Ремигиюсом Шимашюсом и попросила его ответить на несколько вопросов в связи со сложившейся ситуацией.