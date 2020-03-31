Listen to «ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА — “Температурные центры”, комментарий руководителя Нововильняйской поликлиники Эрнестаса Петрулиса» on Spreaker.



Сегодня в Вильнюсе открылись так называемые Температурные центры, куда могут обратиться граждане с симптомами коронавируса. Информационная служба Rusradio.lt решила выяснить, что это за учреждения, какую функцию они будут выполнять во время карантина, а также кто туда может обращаться. Вашему вниманию интервью с руководителем Нововильняйской поликлиники Эрнестасом Петрулисом.

— Эрнестас, сразу первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, что это за учреждение, кто может туда обратиться, и как вообще выглядит вся эта процедура?

— С сегодняшнего дня в Нововильняйской поликлинике начала работу температурная клиника. Эта клиника предназначена только для больных, у которых высокая температура, температура должна быть 37,8 градусов или выше. Смысл этой клиники в том, чтобы не загружать приёмные отделения больниц, а людей с высокой температурой сначала проверить в температурной клинике. Потому, если у человека большая температура, он кашляет и задыхается, и другие симптомы вирусной инфекции, он сперва должен звонить своему семейному врачу. Семейный врач выписывает направление в температурную клинику, и только тогда больной должен звонить по горячей линии 1808, известить этот центр, что у него есть направление в температурную клинику. Горячая линия зарегистрирует его в одну из температурных клиник — в поликлинику Лаздинай или в поликлинику Новой Вильни. Операторы этого центра дадут точное время, когда больному нужно приехать на автомобиле, ещё раз повторяю, на автомобиле! в температурную клинику. В принципе, больные сами в поликлинику Лаздинай и поликлинику Новой Вильни звонить не должны. Вся помощь в этих клиниках координируется через семейных врачей каждого больного не только этих поликлиник, но всего Вильнюса. Только семейный врач может выписать направление в этот центр. Сам больной человек в температурную клинику обращаться не имеет права, и его никто не будет там принимать без направления от семейного врача.

— Т.е. по сути это то же самое, что и мобильные пункты проверки на коронавирус, верно?

— Нет, тут есть большая разница. Мобильные пункты проверки на коронавирус, они делают только одну функцию — они берут пробу на тест коронавируса. Температурные клиники — это больше приёмное отделение больницы. Мы принимаем больного, есть команда врачей и медсестёр, они осматривают, берут тесты крови, могут сделать рентгенологические снимки, они могут полностью обследовать больного, поставить диагноз и определить, что с ним будет дальше. Т.е. может ли он лечиться амбулаторно дома или ему нужно обращаться в больницу. Значит, объём услуг тут намного больше. Температурная клиника работает как нормальное инфекционное отделение: делают все необходимые исследования, ставят диагноз и решают, в какой степени помощи больной нуждается в конкретном моменте.

— Значит, получается, что именно работники горячей линии 1808 оценивают и решают, куда отправить пациента — либо в мобильный пункт проверки на коронавирус, либо в Температурный центр, верно?

— Да, в принципе всё координирование идёт через координаторов мобильной линии 1808. Одна разница в том, что если больной не только что думает или был в контакте с больным коронавирусом, но тут есть и второй момент, что он уже реально чувствует симптомы. Значит, у него высокая температура, он кашляет, задыхается, боли какие-то в лёгких или в других местах. Т.е. у него уже не только что подозрение, но и конкретные симптомы болезни проявляются. Я хочу только напомнить больным, что они должны очень чётко выполнять то, чего просят операторы горячей линии. Только в этом случае они получат эту услугу и только в этом случае без каких-то задержек и т.д. Значит, выполнять то, что сказал координатор надо очень точно и во времени и в таком виде, как они порекомендуют.

— Эрнестас, большое спасибо за комментарий и будьте здоровы!

— Да, спасибо. До свидания!