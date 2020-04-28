“Температурные клиники” продолжают свою работу в прежнем режиме

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Несмотря на снижение числа случаев коронавирусной инфекции, так называемые температурные клиники продолжат свою работу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. По словам представителей министерства, клиники должны быть готовы к возможному увеличению числа пациентов. Всего в Литве открыто сорок «температурных клиник». В них направляют пациентов младше 60 лет с высокой температурой и с одним из симптомов инфекции верхних дыхательных путей — озноб, кашель, затрудненное дыхание, боль в горле.

Следует также иметь в виду, что Горячая линия коронавируса 1808 отныне не будет работать в ночное время. Напомним, что эта служба начала свою деятельность более месяца назад в ответ на быстро меняющуюся ситуацию с коронавирусом в мире и в Литве.