Темпы вакцинации на прошлой неделе выросли

На прошлой неделе темпы вакцинации выросли в полтора раза. В среднем в сутки прививку получало более 9 тыс. человек, тогда как на прошлой неделе это количество составляло чуть более 5,7 тыс. В общей сложности первую прививку на прошлой неделе получили почти 64 тыс. человек. Напомним, что неделей ранее это количество составляло 40 тыс. человек. При этом рекомендуемые 70% достигнуты в возрастной группе 65-79 лет. Если конкретизировать по самоуправлениям, то половина и более населения старше 18 лет привита в 57 самоуправлениях из 60. Пока что эта цель не достигнута в районных самоуправлениях Вильнюса, Шальчининкай и Скуодаса. Лидером в этом плане остаётся Неринга, где хотя бы одной дозой вакцины привиты абсолютно все жители старше 18 лет. Также среди городов следует выделить Бирштонас и Друскининкай, где количество привитых жителей старше 18 лет перевалило за 70%. Всего же в Литве привито уже более 50% населения страны.

Израиль готовится начать ревакцинацию своих жителей

Израиль готовится начать вакцинацию своих жителей третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech. Вакцинация третьей дозой прививки от коронавируса предназначена для граждан Израиля, достигших 60-летнего возраста. Необходимо отметить, что в рамках теста третью дозу уже получили 2000 человек, и опасных побочных эффектов у них не обнаружено. Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет объявил, что президент Израиля Ицхак Герцог, которому 60 лет, получил третью дозу препарата. Он также призвал пожилых людей, которые уже получили две дозы, получить и третью. Её будут вводить тем, кто получил вторую не позднее пяти месяцев назад. Несмотря на то, что Израиль одним из первых в мире вакцинировал большую часть населения, в последний месяц там наблюдается рост числа заражений. Эксперты связывают новую вспышку с распространением дельта-варианта коронавируса.