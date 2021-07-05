Covid-19 Вакцинация

Темпы вакцинации в Литве растут, однако динамика роста небольшая

Автор Евгений Русаков 31

Темпы вакцинации в Литве растут, однако динамика роста небольшая

Темпы вакцинации на прошлой неделе немного выросли, однако процесс продвигается по-прежнему вяло. Такие данные обнародовал Департамент статистики Литвы. Одной дозой привиты 8% детей старше 12 лет, около 40% в возрастной группе от 16 до 34 лет, каждый второй в группе от 35 до 54 лет, 6 из 10 человек в группе от 55 до 64 лет и 50% в группе старше 80 лет. Самой активной остаётся возрастная группа от 65 до 79 лет – там привито около 70%. Среди самоуправлений лидирует Неринга – там привито почти 84% населения, а вот хуже всего ситуация обстоит в Шальчининкайском самоуправлении, где привит каждый четвёртый. В больших городах ситуация примерно одинаковая – в Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе и Алитусе привит практически каждый второй. Чуть хуже ситуация обстоит в Шяуляй и Клайпеде – 42% и 36% соответственно. Всего же в Литве привито почти 45% всего населения страны.

К 4 июля в США привито 67% вместо ожидаемых 70%

Несмотря на активную рекламную кампанию и имеющийся в США большой запас вакцины, количество привитых от коронавируса к 4 июля оказалось меньше, чем на то рассчитывал президент страны Джо Байден. Напомним, что правительство Байдена ставило целью достичь отметки в 70% вакцинированных американцев ко Дню независимости. Однако к этой дате сделали как минимум одну прививку лишь 67% населения США, или 173 млн человек.

Чтобы избежать новой волны пандемии, нужно ввести ограничения в отношении футбольных фанатов

Множество людей на стадионах, а также в барах городов-организаторов Евро-2020 приводят к росту случаев инфицирования коронавирусом в Европе. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения. По их словам, недавнее снижение заболеваемости в Европе подошло к концу, и, если срочно не ввести ограничения в отношении численности фанатов, неизбежно начнётся новая волна пандемии.

В Болгарии полностью привитым гражданам планируют выдавать подарочные сертификаты

В Болгарии полностью вакцинировавшимся гражданам скоро могут начать выдавать подарочные сертификаты. Об этом сообщили представители правительства этой страны. Они также уточнили, что принуждать к прививкам никого не будут. Болгария является одной из стран ЕС, жители которых могут выбирать, какой вакциной прививаться. Тем не менее, готовность населения к вакцинации там остаётся низкой.

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