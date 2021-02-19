Covid-19 Новости

Теории заговоров. Почему люди в них верят?

Автор Анжелика Орлёнок 32

Огромное число людей во всем мире верит в теории заговоров. Одни считают, что Covid-19 убил намного меньше людей, чем говорят медики, другие убеждены, что коронавируса вообще не существует.

60% жителей Нигерии, 40% жителей Греции, Южной Африки, Польши и Мексики, 38% американцев, 36% венгров, 30% итальянцев и 28% немцев уверены, что опасность вируса «намеренно сильно преувеличена».

Почти год весь мир ждал вакцину от коронавируса, надеясь, что она положит конец самоизоляции и карантину. Но как только во многих странах началась вакцинация, в интернете стали обсуждать потенциальную опасность препаратов, давать ссылки на сомнительные ресурсы с придуманными историями, а у каждого второго конспиролога нашелся «близкий друг» (или даже десять), который уже сделал прививку и упал в обморок после укола.

 Причина веры в заговоры – недоверчивость

Парадокс, но готовность людей верить в конспирологические теории тесно связана с недоверчивостью.

«Теории заговора – это попытка объяснить события, которые угрожают нашей безопасности и не соответствуют нашим ожиданиям, – считает Пол Бертен из французского университета Кот д’Азюр. – Недоверчивость возникает как защитная реакция человека, если ему кажется, что на него, фигурально выражаясь, нападают. Чаще всего это связано с высоким уровнем бессилия, гнева, а также с низкой самооценкой или психологическими проблемами».

Специалисты говорят, что пандемия коронавируса, равно как и все меры, принимаемые правительствами многих стран, – это прекрасная среда для возникновения новых конспирологических теорий. По словам Дэниела Фримана, специалиста по психиатрии из Оксфордского университета, в нынешних условиях люди одновременно опасаются за свое здоровье и здоровье своих близких, их тревожит финансовое благополучие и моральное состояние: растет неуверенность в будущем. И в этот тревожный для людей момент «сверху» навязываются правила, значительно меняющие и осложняющие повседневную жизнь человека: работа из дома, соблюдение социальной дистанции, необходимость носить маски, ограничение контактов. И самое важное – очень многие люди оказались заперты дома, в изоляции с интернетом.

 Вера в заговоры приносит успокоение

Пол Бертен совместно с коллегами опубликовал научную работу о новых конспирологах, порожденных пандемией коронавируса. Они пришли к выводам, что вера в теорию заговора приносят людям успокоение. Когда человек убеждается в какой-то теории, ощущение неопределенности пропадает, ему кажется, что он лучше контролирует ситуацию. Более того, часто он находит в интернете единомышленников, которые становятся своеобразной группой поддержки. В такой компании людям начинает казаться, что они единственные владеют секретным знанием и имеют привилегированный доступ к «правдивой» информации.

Неправильно думать, будто все люди, которые постят в соцсетях ссылки на конспирологов, действительно верят в теории заговоров. Большинство людей репостят недостоверную информацию, даже не задумываясь о ее правдивости, говорит преподаватель кафедры поведенческих наук Гордон Пенникук из канадского университета Реджайны.

«Дело в том, что репост информации не требует усилий. Большинство людей делятся ссылками, даже не открывая статью и не пытаясь оценить правдивость заголовка. Причин у такого явления много, например, некоторые гонятся за лайками», – говорит Пенникук.

Совсем другая мотивация прослеживается у тех, кто вступает в споры в интернете и пытается доказать правдивость своей теории.

«Если вы находитесь в среде, где популярны теории заговоров, вам будет непросто это сделать. И вполне возможно, что даже мыслящие люди могут в конечном итоге поверить в особенно убедительный заговор», – считает он.

«Несмотря на то, что коронавирус с нами уже продолжительное время, люди на самом деле не до конца понимают, что происходит. Вот в Британии внезапно появился новый вариант вируса. И людей волнует, как это произошло, что это значит. Это все вопросы, на которые мы не знаем ответов. Отсутствие этих ответов образует пустоту, которую надо чем-то заполнить. Поэтому некоторые люди, которые с подозрением относятся к политикам, ученым, медикам, – заполняют пустоту теориями заговоров», – поясняет Дэниэл Ромер из университета Пенсильвании.

 Дочь Билла Гейтса – о «теории заговора» своего отца

Дженнифер Гейтс, старшая дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, после прививки от коронавируса пошутила по поводу «теорий заговора» о том, что ее отец под видом вакцинации собирался чипировать людей.

«К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг — если бы только она обладала такой силой!» — написала она в Instagram.

Дженнифер Гейтс 24 года. Она получила возможность вакцинироваться, поскольку входит в приоритетную группу: девушка является студенткой Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай.

Теории о том, что Гейтс стоял за созданием вируса и хотел получить от этого выгоду, начали появляться в 2020 году.

В частности, распространялись слухи о том, что бизнесмен якобы намерен вживлять людям чипы под видом вакцинации от коронавируса.

Те, кто распространял их, ссылались на выступление основателя Microsoft на конференции TED в 2015 году. Тогда Гейтс назвал наибольшей угрозой человечеству не ядерную войну, а появление вируса, который может угрожать жизням миллионов людей. Кроме того, появлению теорий способствовало и выделение фондом Гейтса многомиллионных пожертвований на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины.

Комментируя эти теории заговора, основатель Microsoft заявил, что никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами. Он назвал обвинения в свой адрес глупыми и странными и выразил обеспокоенность тем, что они могут привести к разжиганию вражды между людьми.

«Если люди будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и не захотят вакцинироваться, то болезнь продолжит убивать людей», — заявил Гейтс.

Сам он вакцинировался от коронавируса в январе. Возможность привиться он получил в связи с возрастом: миллиардеру 65 лет, а пожилым людям, которые входят в группу риска по COVID-19, вакцинация в США стала доступной одним из первых.

Источники: тут и тут 

 

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