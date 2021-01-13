Теперь Грета Тунберг на почтовых марках

В Швеции выпустили марки с изображением 18-летней экоактивистки Греты Тунберг. Она стала известной несколько лет назад благодаря своей борьбе с климатическим кризисом.

«Мотивы на марках должны отражать наше время, в котором экологический вопрос актуален и присутствует уже много лет, не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Греты Тунберг», — сказали в почтовой компании.

Марка с Гретой Тунберг вошла в коллекцию «Ценная природа» («Värdefull Natur»). Коллекция посвящена окружающей среде и экологическим вопросам. Иллюстрации для марок нарисовал художник Хеннинг Тролльбек.

«Ценная природа» появится в продаже 14 января.

Грета Тунберг получила широкую известность в 2018 году после забастовок у здания парламента Швеции. Она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашения по климату. Летом 2019 года Тунберг решила сделать перерыв в обучении. Спустя год она вернулась в школу.

Кроме того, в том же году активистка выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Журнал Time назвал Тунберг человеком 2019 года.

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