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Теперь можно проверить, на балконах каких домов запрещено курить

Автор RUSRADIO LT 418
Теперь можно проверить, на балконах каких домов запрещено курить

Курение на балконах многоквартирных домов в нашей стране запрещено с начала этого года. Напомним, запрет вступает в силу, если с такой просьбой в муниципалитет обращается хотя бы один житель того или иного дома.

От заявителя (обязательно – жителя этого дома) потребуют указать свои имя и фамилию, адрес курильщика и доказательства нарушения. Если заявитель не назовет нарушителя, ему грозит штраф в размере от 30 до 120 евро. Штраф за курение на балконе составляет 20-90 евро.

Если вы живете в столице, проверить, входит ли ваш дом в число тех, на балконах которых запрещено курить, можно по ссылке.

Алгоритм запрета курить на балконах

Алгоритм запрета курить на балконах

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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