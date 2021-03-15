Теперь можно проверить, на балконах каких домов запрещено курить

Курение на балконах многоквартирных домов в нашей стране запрещено с начала этого года. Напомним, запрет вступает в силу, если с такой просьбой в муниципалитет обращается хотя бы один житель того или иного дома.

От заявителя (обязательно – жителя этого дома) потребуют указать свои имя и фамилию, адрес курильщика и доказательства нарушения. Если заявитель не назовет нарушителя, ему грозит штраф в размере от 30 до 120 евро. Штраф за курение на балконе составляет 20-90 евро.

Если вы живете в столице, проверить, входит ли ваш дом в число тех, на балконах которых запрещено курить, можно по ссылке.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.