Тепловой или солнечный удар — что делать?

В жаркую погоду обязательно надо обновить свои знания на тему того, что делать, если вы или ваши близкие перегреются на солнце. Пока такая ситуация не наступила, лучше, по возможности, пробовать от нее предостеречься. Для этого лучше всего прятаться от солнца хотя бы в самые жаркие часы дня. Если получится. Носить светлую, легкую, просторную одежду. Знакомое с детства правило – не выходить на солнце без головного убора, — тоже остается в силе. И обязательно надо пить как можно больше жидкости, — но только не кофе или алкогольных напитков, которые спазмируют сосуды, а воды, соков или прохладного чая.

Если же по каким-то причинам вам не удастся уберечься и вы почувствуете себя плохо, это может говорить о приближении теплового удара. К счастью, такое состояние наступает постепенно, поэтому если распознать его заранее, с ним легко можно справиться. Среди предвестников – головокружение, тошнота, головная боль, сильное потоотделение и побледнение кожи. На этой стадии надо срочно помочь своему организму охладиться. Можно уйти в тень, принять холодный душ, положить на лоб охлажденную ткань и выпить пару стаканов воды, чтобы избежать обезвоживания.

В случае же если тепловой или солнечный удар не удалось предотвратить, и у вас или ваших близких темнеет в глазах, наступает предобморочное состояние, — надо срочно вызывать скорую. А до ее приезда оказывать те же меры, о которых мы говорили, только гораздо интенсивнее. Обязательно надо перенести пострадавшего в тень или прохладное помещение, ослабить или снять верхнюю одежду и постараться как можно быстрее снизить высокую температуру. Для этого надо использовать лед — подойдут даже любые замороженные продукты. Можно обтереть человека холодной водой или накрыть влажной простыней. Обязательно напоить прохладной водой, а если человек потерял сознание – помочь ему вернуться в нормальное состояние. Для этого, кстати, можно использовать не только нашатырь, которого просто может не оказаться под рукой, а обычную холодную воду. Или любую жидкость с резким запахом – уксус, спирт, ацетон или эфирные масла. Берегите себя и своих близких.