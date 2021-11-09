Тест на антитела. Какие цифры говорят, что мы в безопасности?

Многие люди стараются сделать тест на антитела, чтобы оценить свою защиту от коронавируса. Между тем результаты этих тестов могут различаться не только в разных странах, но и в разных лабораториях. Какое количество антител достаточно для защиты от коронавируса?

По данным портала ferra.ru, есть точная цифра, которая поможет ответить на этот вопрос. Такой параметр ввела Всемирная организация здравоохранения, чтобы избежать проблем с разными тестами, определявшими количество антител в своих собственных единицах. По словам главы Российского Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, идеальным для защиты от заражения COVID-19 считается показатель в 500 единиц антител и выше.

Что это за показатель – единицы антител?

Международные единицы – это banding antibody units (BAU), или нейтрализующие единицы антител. Это и есть показатель, введённый Всемирной организацией здравоохранения. Онкоиммунолог Национального института рака Литвы доктор Марюс Стрёга на портале delfi.lt/ru назвает те же цифры. По словам доктора, титры антител измеряются в BAU на миллилитр. Если мы хотим получить 80-процентную защиту или выше, должно быть не менее 500, если 70% и более – не менее 250 BAU/мл.

Почему у разных людей результат может быть и 100, и 1000?

Дело в том, что в зависимости от нашего набора генов каждая из иммунных систем имеет разную способность реагировать даже на один и тот же патоген. Иммунная система одного человека может реагировать более интенсивно и эффективно. А у другого человека – нет. Это показывает, что защита его иммунной системы адекватная, но не мощная. При этом бывают случаи, когда у человека появляется 800 антител через месяц после вакцинации, а затем ещё через месяц – 2000. Это, по словам специалиста, скорее всего, означает, что человек заразился и переболел бессимптомно.

Где сделать и сколько стоит?

По словам заведующей лаборатории Вильнюсской Анкальнисской поликлиники, для теста на антитела (COVID-19 ANTIKŪNŲ TYRIMAS) берётся кровь из вены (но может браться и из пальца, всё зависит от ситуации). Ответ даётся через один рабочий день. То есть, если вы сделали тест утром, то получите ответ уже следующим утром. Понятно, что никто не будет специально задерживать ответ: если он будет готов раньше – вы узнаете об этом ещё в тот же день. Пациентом клиники быть не обязательно, достаточно зарегистрироваться на тест по телефону или через интернет.

Стоимость теста в разных поликлиниках страны – от 13 до 21 евро.

В частных клиниках стоимость теста – от 14 до 35 евро. Однако обратите внимание, что некоторые клиники устанавливают отдельную цену за взятие крови и за выдачу сертификата. Чаще всего это 4-5 евро. Результат обещают выдать через 2 часа после теста.