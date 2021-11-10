Covid-19

Тест на антитела. Когда его лучше делать?

Автор RUSRADIO LT
Тест на антитела. Когда его лучше делать?
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Мы уже рассказывали, что означают цифры в тесте на антитела и при каких показателях можно чувствовать себя в безопасности. В продолжение темы – когда стоит делать тест на антитела.

По словам медиков, тест на антитела обычно делается в таких случаях:

  • если был установлен COVID-19 ПЦР-методом, и человек хочет узнать, высокий ли у него иммунитет после болезни;
  • если человек предполагает, что мог переболеть коронавирусом бессимптомно или у него был контакт с заболевшим;
  • если у человека была высокая температура или другие симптомы болезни непонятного происхождения;
  • человек хочет узнать, остался ли у него уровень антител высоким, или пришло время вакцинироваться.

После болезни иммунитет сильнее, чем после вакцины?

Как говорит на портале delfi.lt/ru онкоиммунолог Национального института рака Литвы доктор Марюс Стрёга, иммунитет переболевших, наверное, не хуже. Мы не можем подорвать естественный иммунный ответ. Проблема в том, что мы не знаем, как перенесём само заболевание. Молодые люди тоже попадают в реанимацию. Это не тот случай, когда естественная иммунизация – лучший выбор.

Когда делать тест на антитела?

Как рассказала порталу Delfi rytas врач Эгле Марцюшкене, антитела могут быть нескольких типов.

  • Когда в организм только попадает инфекция, вырабатываются антитела IgM. Они появляются в среднем на 2-4-е сутки после заражения и сохраняются около 2 недель.
  • На 5-7-й день начинают вырабатываться антитела IgG. Их пик бывает примерно на 14-й день. Но у некоторых они появляются лишь через 20 дней.
  • В это время слизистая оболочка вырабатывает антитела IgA. Их в крови устанавливается совсем немного, но они присутствуют.

У вирусов есть антигены, и антитела вырабатываются именно против них. После болезни вырабатываются одни антитела, после вакцины – другие. Поэтому всегда лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом о том, когда делать тест на антитела. Он лучше знает, когда наступило заражение, и посоветует, когда этот тест будет действительно полезен.

В целом если вы переболели COVID-19, лучше всего сделать тест на антитела через 2 или 3 недели после болезни. Может потребоваться повторить тест через 4 или 5 недель. После вакцинации тест лучше делать не раньше, чем через месяц, чтобы посмотреть, как организм на неё отреагировал.

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