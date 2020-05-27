Listen to «Тест на коронавирус можно сдавать и в частных лабораториях» on Spreaker.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига сообщил сегодня на пресс-конференции, что в стране работают пять частных лабораторий тестирования на коронавирус.

В платные лаборатории можно приходить без направления от специалистов, цены на услуги министерство не регулирует.

Кроме того, министр здравоохранения пояснил, что тех, кому тест на коронавирус необходим по состоянию здоровья, по-прежнему тестируют бесплатно в государственных лабораториях по направлению от специалистов.