Тестирование на антитела до и после вакцинации

Мы попытались собрать главные вопросы о тестировании на антитела до и после вакцинации. А также разобраться, что следует иметь в виду, если человек хочет сделать подобное исследование.

Начнем с вопроса тех, кто еще не прививался. Надо ли сдавать на антитела перед вакцинацией?

Сейчас эксперты сходятся на том, что тестироваться на антитела перед вакцинацией не нужно. Во-первых, сейчас нет оснований считать, что перенесенный ковид приводит к каким-либо отрицательным последствиям при вакцинации. Во-вторых, вакцинный иммунитет потенциально может быть более стойким, чем естественный, полученный в результате болезни. Так это или нет — покажет время.

Я сделал прививку. Нужно ли мне теперь проверять наличие антител?

Нет, не нужно. Скорее всего, ваша иммунная система отреагировала на вакцину так же, как у добровольцев, участвовавших в испытаниях, и вероятность заболеть для вас снизится. Проверить наличие антител с помощью теста, конечно, можно — но это будет актом чистого любопытства. Возможно в будущем, когда появится больше данных о вакцинированных, такое тестирование станет более осмысленным, но пока практических выводов из результатов теста извлечь не удастся.

Я все-таки хочу сделать тест. Какой лучше выбрать?

Главное, чтобы это был тест на иммуноглобулины типа IgG к S-белку. Хорошо, если точно такой же тест использовался в каких-то международных публикациях — тогда хотя бы есть надежда сравнить свой результат с известной статистикой.

Недорогие тест-полоски — может быть, их достаточно?

Недостаточно. Тест-полоски, или lateral flow assay, — это изящная технология, в которой определение антител идет в очень небольшом объеме крови, а для получения результата достаточно 10–20 минут.

Главный недостаток таких тестов, что они — «качественные», то есть на вопрос о наличии антител отвечают только «да» или «нет». В случае положительного ответа неясно, к какому белку эти антитела — но, как правило, не к тому, к которому делаются вакцины. Неизвестно и сколько точно антител в организме. Иными словами, такой тест не даст информации о защищенности в результате вакцинации. Единственное, в чем может быть уверенность, что человек, скорее всего, переболел в прошлом (с поправкой на специфичность теста).

А какой тест нужно делать, чтобы понять, сколько у меня антител?

Для того, чтобы понять, сколько у вас на самом деле антител, лучше всего подходят количественные тесты, сделанные в лаборатории. Но с ними все сложнее, чем кажется. На самом деле есть не два, а три вида тестов:

качественные — они дают ответ «да» или «нет»;

количественные — они дают ответ об уровне антител в абсолютных значениях;

полуколичественные — они дают ответ в условных единицах относительно определенного внутреннего стандарта, то есть порога, выше которого считается, что антител достаточно.

Лучше всего подходит второй тип — чисто количественные тесты. Если вы хотите сделать несколько тестов, чтобы отслеживать динамику, нужно делать тесты одной марки.

А какой тест можно было бы сделать?

Специалисты советуют после вакцинации вообще тестов не делать. Но если очень хочется — есть, например, тест итальянской компании DiaSorin. Он показывает неплохие результаты с точки зрения способности выявленных антител нейтрализовать вирусные частицы. Есть специальные тесты, которые позиционируются как тесты для проверки антител после вакцинации. Например, китайский тест Mindray (в нем одновременно определяются антитела к N-белку и рецептор-связывающему домену S-белка). При этом надо помнить, что при сравнении тестов разных компаний могут быть существенные различия в результатах.

Я делал тесты несколько раз. Антител сначала было много, а потом их количество снизилось. Иммунитета больше нет?

Нет, это нормально. Падение уровня антител неизбежно, так как организм не может бесконечно их вырабатывать. Количество антител в крови всегда снижается со временем. Это касается как переболевших, так и прошедших вакцинацию людей. Но с какой скоростью это происходит и влияет ли снижение на вероятность заболеть, сказать пока трудно. Есть наблюдения, согласно которым при тяжелом течении инфекции антител у людей вырабатывается больше и держатся они дольше, чем при легком или асимптоматическом течении. Согласно некоторым исследованиям, IgA, IgM и IgG при коронавирусной инфекции вообще начинают вырабатываться все одновременно, примерно с 6–7-го дня инфекции, а остаются у разных пациентов в течение самого разного времени.

Если даже антитела перестают выявляться в крови, это не говорит о том, что организм «забыл» об инфекции. Адаптивная иммунная система высших животных тем и отличается, что обладает памятью на инфекции, с которыми сталкивалась, — но хранится эта память прежде всего не в виде антител плазмы крови, а в виде клеток памяти, которые могут быстро активироваться при новой встрече с инфекцией.

Как именно это работает в случае с коронавирусом, точно сказать нельзя: пока прошло слишком мало времени с начала пандемии, чтобы объективно оценить «срок годности» иммунитета к этой болезни. Он бывает разный: от пожизненного иммунитета до иммунитета, длящегося всего несколько месяцев.

Косвенно о том, что иммунитет к SARS-CoV-2 может быть длительным, говорит тот факт, что достоверно подтвержденных случаев вторичной инфекции в мире пока зафиксировано очень мало. На сайте BNO News, отслеживающем случаи вторичных инфекций, сказано всего о 39 подтвержденных случаях во всем мире. Есть исследование, где медицинских работников Великобритании тестировали на антитела, а затем оценивали, сколько из них впоследствии заразятся, — из 6614 имеющих антитела людей заболели 44 человека (критерием «повторности» здесь было наличие двух положительных ПЦР-тестов с разницей в 90 дней — а это еще не гарантирует, что инфекции действительно было две, скорее это оценка сверху).

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