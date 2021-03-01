Covid-19 Новости Социальная информация

Тестирование на COVID-19 уже в Вильнюсском аэропорту

Автор RUSRADIO LT 28
oro uostas COVID-19

В Вильнюсском аэропорту пассажиры уже могут сдать тест на COVID-19.

Однако отметим, что услуга платная. Справка о тесте выдается не только на литовском, но и на иностранных языках. Ее путешественникам предоставляет победившая в конкурсе лаборатория.

Временные постройки для тестирования находятся на автостоянке около пассажирского терминала. Отметим, что время работы связано с расписанием полетов.

Предполагается, что в апреле сделать платный тест на COVID-19 уже можно будет и около аэропортов Каунаса и Паланги. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

Метки:

Актуальные новости

LEGO

LEGO опубликовала альбом со звуками шуршания кубиков

Автор Эвелина Никанорова

«Реальные пацаны» запустили Youtube-канал «Четка передача»

Автор Эвелина Никанорова
Кресло в форме авокадо

Нейросеть научили превращать текст в картинки

Автор Эвелина Никанорова
В столичных поликлиниках проводится вакцинация

В столичных поликлиниках проводится вакцинация

Автор RUSRADIO LT
5 февраля LIZER выпустил макси-сингл «Тепло»

5 февраля LIZER выпустил макси-сингл «Тепло»

Автор RUSRADIO LT

Аренда детских книг через интернет

Автор RUSRADIO LT
О рождественских городках и сказочных лесах

О рождественских городках и сказочных лесах

Автор Анжелика Орлёнок
О планах по выходу из карантина

Цель: остановить коронавирус. Как этого можно достичь

Автор RUSRADIO LT
Декларировать доходы можно будет уже с 3 марта

Самозанятые работники могут обращаться за помощью

Автор RUSRADIO LT