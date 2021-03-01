Тестирование на COVID-19 уже в Вильнюсском аэропорту

В Вильнюсском аэропорту пассажиры уже могут сдать тест на COVID-19.

Однако отметим, что услуга платная. Справка о тесте выдается не только на литовском, но и на иностранных языках. Ее путешественникам предоставляет победившая в конкурсе лаборатория.

Временные постройки для тестирования находятся на автостоянке около пассажирского терминала. Отметим, что время работы связано с расписанием полетов.

Предполагается, что в апреле сделать платный тест на COVID-19 уже можно будет и около аэропортов Каунаса и Паланги.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.