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Тестирование на коронавирус остается добровольным

Автор RUSRADIO LT 22
Тестирование на коронавирус остается добровольным

Кабинет министров сегодня намеревался утвердить обязательное тестирование для всех тех, кто возвращается на свои рабочие места. В первую очередь это коснулось бы организаторов экзаменов по вожделению.

Однако этот приказ подписан не был, и тестирование остается добровольным.

Оказалось, что, согласно законодательству Литвы, государство не может приказывать сдать тест и само его оплачивать.

А без изменения этого закона обязанность тестировать сотрудников легла бы на плечи работодателей. Которые и без того терпят убытки по причине карантина.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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