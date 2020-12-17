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Тестирование не отражает реальной ситуации

Автор RUSRADIO LT 16

Премьер Ингрида Шимоните заявила, что число болеющих ковидом жителей страны может быть значительно больше, чем показывает статистика. Возможно – десятки тысяч.

По мнению премьера, тестирование, как бы активно оно ни проводилось, не отражает реальных цифр.

В связи с этим Ингрида Шимоните выразила надежду, что люди будут сознательно придерживаться требований карантина и не пытаться их обойти.

В противном случае будет предложено ввести комендантский час. Но для этого сеймом либо президентом должен быть объявлен режим чрезвычайного положения.  

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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