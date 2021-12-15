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Тесты для учащихся, гномы на крышах в Шилуте и другие новости

Автор Анжелика Орлёнок
Тесты для учащихся, гномы на крышах в Шилуте и другие новости
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Минобразования предлагает нововведения, связанные с проверкой знаний учащихся. В Шилуте запустили веселую игру «Найди рождественских гномов». Об этих и других новостях читайте ниже.

Правительство приняло решение: ограничения для лиц, не имеюших «паспорта возможностей», привязаны к больничому показателю – не более 300 занятых ковид-коек в день в течение недели.

Министерство образования предлагает нововведения: обязательные тесты знаний для учеников 4, 8 и 10-х классов, экзамены составят 60% оценки аттестата зрелости. С 2025 года станет обязательной сдача трех экзаменов на аттестат зрелости вместо нынешних двух.

Премьер-министр Литвы озвучила решение: правительство продолжит работу в прежнем составе. Глава МИД и министр транспорта остаются. Скандал в правительстве произошел из-за продолжающегося транзита удобрений «Беларуськалия».

В Литве начинается вакцинация детей в возрасте 5-11 лет.

У водителей будет больше времени для покупки новых аптечек – срок их введения продлен до апреля.

Родители смогут скачать паспорт возможностей своего ребенка не только на сайте gpasas.lt, но и прямо с портала e.sveikatа.

Италия вводит дополнительные требования для прибывающих из ЕС. Тем, кто едет в эту страну, надо перед поездкой сделать тест на коронавирус и получить отрицательный результат. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

На замену тепловых насосов и котлов и модернизацию жилых домов выделены дополнительные 8 млн евро. Заявки на замену котлов, работающих на ископаемом топливе, принимаются до 1 февраля через информационную систему APVIS.

Швейцарские международные авиалинии (SWISS) открывают прямые рейсы из Вильнюса в Цюрих. Первый рейс запланирован на 30 марта 2022 года.

Вильнюсское самоуправление сообщило, что сбор за вывоз бытовых отходов в следующем году будет ниже, чем в 2021-м.

Клайпедский горсовет на ближайшем заседании должен решить судьбу маяка. Предлагается, чтобы маяк работал круглый год и был открыт для общественности.

В Клайпеде был создан знак, который должен увековечить юбилей города. В 2022 году Клайпеда отметит 770-й день рождения. Юбилейный знак Клайпеды обошелся городу почти в 5400 евро.

В стране вступает в силу запрет на ловлю налима.

В четверг, 16 декабря, в столице возле Западной объездной дороги в Пашилайчяй открывается второй магазин «Эрмитаж».

С 4 января изменяются правила парковки возле Антакальнисской поликлиники в Вильнюсе. Бесплатно можно будет оставлять машину на 1 час, после этого стоимость парковки составит 90 центов в час.

Вильнюс приглашает «создавать искусство» – в следующем году планируется выделить на проекты организаций культуры и искусства не менее 500 тыс. евро. Заявки принимаются до 11 января 2022 г. Подробности – vilnius.lt.

Бывшую Лукишскую тюрьму украсили к праздникам. Тут с 14 по 17 декабря впервые пройдет рождественская ярмарка, которая объединит еду, музыку, кино и культуру.

Арнолдас Кулбока стал 15-м литовским баскетболистом, сыгравшим в чемпионате НБА. 23-летний литовский форвард родом из Мариямполе вышел на площадку в составе «Шарлотт Хорнетс».

Военный музей им. Витаутаса Великого в период Адвента приглашает на выставку сакральных ценностей. Весь предрождественский период они будут экспонироваться в костёле Св. Игнотаса.

Сегодня началась продажа билетов на несколько сеансов фестиваля Kino pavasaris, которые будут показаны в Национальном театре оперы и балета под звуки Камерного оркестра Св. Христофора. Фестиваль состоится в конце марта.

В Шилуте запустили веселую игру «Найди рождественских гномов». Гномы прячутся на крышах и балконах, на рекламных вывесках и в других местах города. Те, кто смогут найти всех 10 гномов, узнают, какую весть отправляет Каледу сенялис. В сотрудничестве с Центром культуры и развлечений Шилуте гномов изготовили учащиеся отделения искусств Художественной школы.

В Румшишкес зажглись огни Адвент-городка. Это место, где можно отдохнуть от предпраздничной суеты и почувствовать настроение ожидания Рождества. Этнографический музей ждет посетителей в наступающие выходные с 13 до 18 час.

Фото: Художественная школа Шилуте

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