Covid-19 Вакцинация

Тесты на COVID-19 некоторым жителям придётся делать за свой счёт

Автор Евгений Русаков 2
Тесты на COVID-19 некоторым жителям придётся делать за свой счёт

В скором времени тесты на коронавирус не привитые жители, возможно, будут делать за свой счёт. Об этом сегодня заявила премьер Ингрида Шимоните. Она также добавила, что тем, кто не хочет прививаться, но хочет попасть на мероприятие или поехать за границу, возможно, придётся заплатить за тест. По её словам, тестирование граждан обходится государству и налогоплательщикам дороже, чем вакцинация.

Также глава Правительства призвала жителей к вакцинации. Ингрида Шимоните напомнила, что для того, чтобы сформировался иммунитет, требуется полтора месяца.

Премьер-министр не обошла стороной и возможный карантин осенью. Она отметила, что полностью привитые жители не должны страдать из-за тех, кто не хочет прививаться.

Напомним, что мэр столицы Ремигиюс Шимашюс призвал Правительство отказаться от бесплатных тестов для не привитых жителей, желающих путешествовать. По его словам, наличие бесплатных тестов не вызывает желания сделать прививку.

Помимо этого глава вильнюсской мэрии заявил, что с августа вакцинационный центр Litexpo будет закрыт. Это решение он объяснил замедлением темпов вакцинации, которые сократились в 4 раза. В свою очередь, прививку жители Вильнюса смогут сделать в аптеках, поликлиниках, мобильных пунктах и других похожих местах.

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