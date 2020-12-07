The New York Times: десятка лучших картин года

Автором этого топа-10 стала одна из ведущих кинокритиков газеты Манола Даргис. В списке оказалось сразу две российские картины.

Фильм «Гунда» Виктора Косаковского вошел в тройку лидеров, а а «Дылда» Кантемира Балагова замкнула топ лучших картин.

Вот как выглядят десятка лучших, по мнению кинокритика, фильмов уходящего года:

«Мартин Иден» (Пьетро Манчелло) «Мэрия» (Фредерик Уайзман) «Гунда» (Виктор Косаковский) «Американская утопия Дэвида Бирна» (Спайк Ли) «Бакурау» (Жулиано Дорнеллес и Клебер Мендонса Филью) «Первая корова» (Келли Райхард) «Никогда, редко, иногда, всегда» (Элиза Хиттман) «Коллектив» (Александр Нанэу) «Версия сорокалетней давности» (Радха Бланк) «Дылда» (Кантемир Балагов)

Кроме того, Свой топ-10 составил и кинокритик NYT Энтони Оливер Скотт. Первое место он отдал «Борату 2» Саши Барона Коэна.

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