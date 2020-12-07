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The New York Times: десятка лучших картин года

Автор Эвелина Никанорова 21
The New York Times: десятка лучших картин года

Автором этого топа-10 стала одна из ведущих кинокритиков газеты Манола Даргис. В списке оказалось сразу две российские картины.

Фильм «Гунда» Виктора Косаковского вошел в тройку лидеров, а а «Дылда» Кантемира Балагова замкнула топ лучших картин.

Вот как выглядят десятка лучших, по мнению кинокритика, фильмов уходящего года:

  1. «Мартин Иден» (Пьетро Манчелло)
  2. «Мэрия» (Фредерик Уайзман)
  3. «Гунда» (Виктор Косаковский)
  4. «Американская утопия Дэвида Бирна» (Спайк Ли)
  5. «Бакурау» (Жулиано Дорнеллес и Клебер Мендонса Филью)
  6. «Первая корова» (Келли Райхард)
  7. «Никогда, редко, иногда, всегда» (Элиза Хиттман)
  8. «Коллектив» (Александр Нанэу)
  9. «Версия сорокалетней давности» (Радха Бланк)
  10. «Дылда» (Кантемир Балагов)

Кроме того, Свой топ-10 составил и кинокритик NYT Энтони Оливер Скотт. Первое место он отдал «Борату 2» Саши Барона Коэна.

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