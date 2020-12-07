The New York Times: десятка лучших картин года

Автором этого топа-10 стала одна из ведущих кинокритиков газеты Манола Даргис. В списке оказалось сразу две российские картины.
Фильм «Гунда» Виктора Косаковского вошел в тройку лидеров, а а «Дылда» Кантемира Балагова замкнула топ лучших картин.
Вот как выглядят десятка лучших, по мнению кинокритика, фильмов уходящего года:
- «Мартин Иден» (Пьетро Манчелло)
- «Мэрия» (Фредерик Уайзман)
- «Гунда» (Виктор Косаковский)
- «Американская утопия Дэвида Бирна» (Спайк Ли)
- «Бакурау» (Жулиано Дорнеллес и Клебер Мендонса Филью)
- «Первая корова» (Келли Райхард)
- «Никогда, редко, иногда, всегда» (Элиза Хиттман)
- «Коллектив» (Александр Нанэу)
- «Версия сорокалетней давности» (Радха Бланк)
- «Дылда» (Кантемир Балагов)
Кроме того, Свой топ-10 составил и кинокритик NYT Энтони Оливер Скотт. Первое место он отдал «Борату 2» Саши Барона Коэна.