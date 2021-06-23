Бренд ювелирных изделий Tiffany & Co. выпустит скейтборд и мячи для футбола, регби и баскетбола.

Капсульная коллекция, в которую вошел инвентарь для различных видов спорта, выполнена в фирменном бирюзовом цвете. На всех предметах будет красоваться логотип Tiffany & Co. и Cat Street. Примечательно, что именно таким образом знаменитый бренд решил отметить свое 160-летие, хотя спортивная атрибутика является явно не первой ассоциацией с ювелирной маркой.

Tiffany & Co. Celebrates Sports With Tokyo Cat Street Exclusives https://t.co/2ortv4TYVq — HYPEBEAST (@HYPEBEAST) June 22, 2021

В компании заявили, что весь инвентарь можно использовать по своему прямому назначению, однако он также может стать отличным дополнением к интерьеру. Стоимость такого декора – примерно в диапазоне от 380 до 680 долларов.

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